醫健：伶牙俐齒：請教AI仍須自行分析

我問DeepSeek：「甚麼是最好的牙齒矯正系統？」幾秒後，這個新興的人工智能系統給了我非常詳盡的解釋，簡潔易明，堪比教科書級數。潮流興懶人包，靜靜雞放在PPT上，權充教育公眾的牙齒矯正講座內容，應該可以蒙混過關。這處我不便複製DeepSeek回答的全文，事關我討厭抄襲，扮寫專欄卻意圖蒙混過關！大家不妨下載這Apps然後參考一下。（至於DeepSeek和ChatGPT這類大語言模型系統是否牽涉抄襲或高度綜合網上資料，消化和包裝一下「生成」所謂全屬於自己的原創分析，卻是另一個話題。）

下載了沒有？我再試問：「甚麼是最好的牙齒矯正系統？請給我一萬字的答案。」手機上跳動着一句句自動生成的回答，既廣且深，不禁驚嘆着種種神奇。篇幅所限，不好意思，卻只好刪掉其餘我對這科研的主旋律式讚美。

曲解錯引內容 初窺的震撼感平復過後，從頭再細看萬字文，我發現DeepSeek忽略了一些重要的內容，曲解了也錯引了不少東西。例如，它完全忽略了功能治療器，無視它的存在。正確運用功能治療器，能於下顎後縮或下顎骨先天性過短的「骨性哨牙」案例中，有效地於病人發育時期刺激下顎生長，從而改善骨性哨牙問題，亦有機會減少脫牙需要，甚至於將來接受正顎手術的潛在風險。DeepSeek也引用了「加速治療器」，並給予正面的評價。

大概十多年前，加速治療器於牙齒矯正治療中掀起過一陣熱潮，學術界裏激烈討論着，到底那些新推出市面上的各類型加速治療器，是否真確並普遍性地有效。從透過「規律性周期震動牙齒」，到「紅外線照射牙周組織」，諸如此類，藉以刺激牙骨細胞一生一滅的新陳代謝，加快箍牙治療中牙齒移動的速度。在此我並沒有斷言抑或質疑這些富有創新性的主張的效用或科學根據，只是近年已少有聽說，而它們也幾乎在國際性學術會議上也銷聲匿迹了。網上仍然能夠接觸到這些資訊嗎？這個當然，「擺得上網，就預咗永遠喺度」，影響力會一直流傳下去。

以色列作家尤雅爾哈拉瑞於2024年推出了他的第4本巨作《連結：從石器時代到AI紀元》（Nexus），書中第二部分第7章提出了許多發人深省的問題，包括洞察互聯網和人工智能進化，人類思想與行為相應改變，並反思網絡如何製造所謂真相。他提出「資料不是真相」，我們從YouTube，小紅書、Facebook和TikTok等，經過電腦工程師的精心設計，各種含金量非常高的演算法會將你最感興趣的東西讓你多看，已核實的權威資訊抑或假新聞，經典學說或者陰謀論，應有盡有。

人工智能從閣下以往的大數據瀏覽紀錄去推測你的喜好，演算法同時將勁受歡迎的資訊多傳送給你，嘗試去改變甚至塑造你的想法甚至行為。理論上，只要某政府/機構/人持續地處心積慮地極其難以置信地大量發放一些真的或者假的訊息，只要其伺服器一日存在，網上便能流傳大量相關資料，假以時日便能累積到一定影響力，反正你一搜尋，同聲同氣同一種資料，不知不覺以為就是真相，最終形成一股信念。

這是人工智能時代的獨有現象嗎？學校裏外的教育，電影的題材，歌詞的內容，以至電視報紙上的廣告等等，其實也是嘗試掌握和打動人性的弱點，鋪天蓋地潛移默化就是希望讓information走進我們的內心，影響甚至改變我們的想法、行為以至信念。

DeepSeek以此作結：「建議諮詢專業牙醫，根據個人情況選擇最適合的矯正系統。」我不能免俗，自打嘴巴，抄襲兩句。

牙齒矯正科專科醫生邱家寶