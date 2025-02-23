心臟病發未及送院 促建App求救「應變人員」

【本報訊】日前一名人士在港鐵站附近範圍暈倒，令大眾關注「借用」自動心臟除顫器（AED）急救等問題。有議員關注事件，並要求政府在合適時候，參照新加坡手機應用程式，建立香港版「我的應變人員」手機應用程式（App），方便提示附近曾接受訓練市民前往事發地提供協助。

參考星洲 提示受訓者幫手 黃俊碩昨日在社交平台表示，在過去數次保安事務委員會內，亦曾提出應讓中學生接受基本生命支援術訓練，以及建立平台備存公眾可提取AED的平台。根據數字顯示，當院外發生心臟停頓時，傷病者存活率每分鐘下降7%至10%，而超過75%的患者早期心率處於可電擊狀態，因此AED機為最有效幫助患者的工具。

消防處近年一直推行「AED睇得到 用得到」計劃。黃俊碩促請政府盡快在合適時候，包括在「救心同仁」登記人數及「AED睇得到 用得到」計劃登記數量達到足夠數目時，便應參照新加坡「myResponder」手機應用程式，建立香港版「我的應變人員」手機應用程式。當消防控制中心識別求助個案懷疑是屬突發心臟停頓時，便可提示附近曾接受訓練市民前往事發地提供協助，從而提升院外心臟停頓存活率。