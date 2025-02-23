正氣不足百病生 按穴祛邪強身

【本報訊】近年愈來愈多人在短時間內多次感染上呼吸道疾病，或出現反覆鼻敏感及氣管敏感發作。有中醫指，疾病的發生是人體正氣與病邪互相抗爭的過程。正氣旺盛則抗病能力強，正氣不足則百病叢生，病情遷綿難愈。提升正氣是預防疾病的關鍵，建議培養健康生活習慣、忌吃生冷、燥熱食物，以及做適量運動等。

「正氣」指人體的生理功能，其中包括人體對疾病的抵抗能力和修復能力，與現代醫學的「免疫」概念相近似。臟腑、經絡及氣血功能活動的強弱同樣影響正氣的強盛。外感頻密、康復期長，有過敏、唇炎、口腔潰瘍、類風濕關節炎、紅斑狼瘡及強直性脊椎炎等免疫異常的疾病，反映正氣弱。

中醫治療以「扶正」及「祛邪」兩個原則，可以選用內治或外治不同的方式扶補正氣。一般補益的中藥都具有提升免疫的作用，但日常食療不應只着重進補，而是要針對個人體質，選擇合適的藥方。

刮痧拔罐浸足浴 激發內臟 外治法如穴位按摩、艾灸、刮痧拔罐、穴位貼敷或中藥足浴等，都能提升或激發經氣以調節人體內臟功能，達到防病治病的效果。合谷、足三里及關元等是常用可以增強免疫的穴位；有助增強免疫力、調理腸胃，以及止痛、降壓、預防感冒，改善鼻塞、過敏、頭暈及耳鳴。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，要正氣充足，須培養健康的生活習慣。保持樂觀愉快心情，減少不良的精神刺激，避免情緒波動；忌生冷肥甘及辛辣燥熱的食物；配合適量的運動鍛煉，最重要是及早發現疾病及治療。