促進排便有計 勤飲水攝纖維

【本報訊】便秘成因有很多，包括飲水不足，攝取蔬果或纖維太少，加上缺乏恒常體能活動及沒有養成定時排便的習慣，都會誘發便秘。有營養師表示，要預防便秘，須注意健康生活及飲食習慣，包括適時喝水、進食膳食纖維、發酵食物，以及做適量運動，均有助排便。

紅米果仁利大腸蠕動 營養師指出，預防便秘須注意飲食習慣，建議每一至兩小時最少喝水一次，防止大便變乾而有排便困難。因為水分軟化大便需要時間，若大便已經變乾，就算立刻喝大量水分，亦無助即時軟便。而每公斤體重應攝取約30毫升水分，例如體重65公斤男士每天建議水分攝取量為1,950毫升（即8杯）。水、清茶、清湯及奶類均計算在內。

進食膳食纖維，水溶性纖維會吸水，令大便變軟及保持一定的水分與體積，例如燕麥、燕麥糠、奇亞籽、大麥、豆類、菇類、蘋果、柑橘類水果、香蕉等食物。而非水溶性纖維則有助大腸蠕動，故兩者皆要攝取，例如全麥麵包、糙米、紅米、小麥麩、果仁、葉菜類和水果。成人每天建議攝取至少25克纖維，由於水分與膳食纖維有互相牽引的作用，即是一旦攝取大量的纖維，但水分卻不能同時補足時，只會適得其反。

飽餐後宜走路20分鐘 發酵食物中的益生菌或乳酸菌，是腸道好菌的食物來源，例如低脂乳酪、泡菜、麵豉和納豆等，以調整腸道中細菌的數量，能刺激腸道或糞便蠕動，幫助排便。此外，做適量運動有助增加腸道蠕動，吃飽飯後不要立即坐下，建議走路20分鐘。做腰部運動間接能按摩腸道，例如玩呼拉圈或扭腰運動等，高齡者則建議散步和打太極拳。