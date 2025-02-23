口乾口臭氣鬱多屁 逾14%港人患便秘

每日如廁都中招 留意不暢不成形量少 都市人工作壓力大，令便秘成為常見問題之一，長者、懷孕婦女亦是高危一族，女性更較男性容易有便秘；便秘亦可能是由於日常生活模式改變，例如家庭及工作壓力、使用某些藥物或由其他疾病所引起。政府一項非傳染病調查顯示，社區居住的成年人便秘患病率為14.3%，便秘患病率亦隨着年齡增長而有上升趨勢。有中醫則提醒，不少人對便秘的認知存有謬誤，針對各種類型便秘和體質有不同暢便方法，用錯方法處理隨時加重病情。

長者懷孕婦女亦高危 一般人的排便頻率由一天3次至兩天一次不等，而根據英國倫敦大學國王學院客觀定義，於下列6項條件中出現兩項或以上才算便秘，包括每星期排便少於3次；超過四分之一如廁中出現下列情況，要出盡力去排便、大便呈硬粒狀、排便後有未清感覺、直腸有阻塞感、需用人為方法協助排便。

中醫則指，大多數人亦誤以為每日有大便就不屬於便秘，但其實若排便不成形、不暢、不盡、不爽、量少，異常臭穢，難以清潔，甚至需要30分鐘以上才能完成排便，都屬於初期大便異常，需要注意。而長者、懷孕婦女亦是高危一族，女性更較男性容易有便秘。

大腸傳導牽涉肺肝脾 便秘發病的根本在於大腸傳導功能失常，除了大腸本身的病變，其他臟腑如肺、肝、脾、腎的機能失常都會影響大腸傳導功能而誘發便秘。便秘按病因病機可以分5大類，包括腸胃積熱，會口乾口臭；氣積鬱滯，食欲減少，放屁較多；陰寒積滯，會有腹痛、手足冰冷、嘔吐；陽氣不足，大便較軟量少，便意或有或無，排便乏力；陰血不足，面無血色或者暗黃，嚴重者形體消瘦，大便乾結，排出困難。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，不少人對便秘的認知存有謬誤，例如以為大量進食高纖或容易引起腹瀉的食物，可以解決便秘問題；自行購買中草藥或中成藥通便等。中醫師解釋，適量進食蔬果是均衡飲食重要一環，但並非愈多愈好。陽氣不足或者脾胃虛弱人士，過度進食高纖維食物反而加重消化負擔，脾胃功能日益被削弱，會令身體愈攝入高纖食物就愈吃不消。