深圳灣口岸暫停 增公交便利過境

【本報訊】深港馬拉松測試賽今日舉行，賽道將橫跨深港兩地，為配合賽事，深圳灣口岸的出入境通關服務已於今日凌晨2時至上午11時暫停，並禁止旅客及車輛進入口岸。因應該口岸服務受影響，運輸署會加強市民往其他口岸的交通服務。

政府表示，深圳灣口岸的出入境通關服務今日凌晨2時至上午11時暫停，屆時旅客及車輛會被禁止進入口岸。深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處將實施臨時管控措施，期間元朗公路東行、西行及廈村路所有車輛將禁止駛入深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處。

至於跨境車輛（貨車、客車及私家車）可在今日根據相關口岸的通關服務時間，使用落馬洲、香園圍及文錦渡口岸出入境，該安排將於深圳灣口岸重開後終止。公共交通方面，九巴路線B1天水圍（天慈）往返落馬洲站將設短途特別班次往返元朗及落馬洲站，以及設短途特別班次由新田往落馬洲站；276B天水圍（天富）往返上水（彩園）最頻密時段每15分鐘一班；B9屯門站往返香園圍口岸將設特快班次，由屯門站直達香園圍口岸而不經元朗。