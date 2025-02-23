觀音開庫善信蜂擁 排頭位婆婆等足3日

【本報訊】正月廿六子時，萬眾同迎「觀音開庫」。紅磡觀音廟昨晚通宵開放至今日晚上8時，供善信借庫，借庫金額由3,000萬至10億不等。昨晚9時半起，現場已有大批善信排隊輪候借庫，他們購買祭品、寶燭，當中不乏年輕人，現場雖不時降微雨、帶來陣陣涼意，善信仍準備充足，排頭位的善信祈求「個個人搵到食」，「香港樣樣順順境境」。

排頭位的黃婆婆是借庫常客，她自言，借庫次數多到「數唔晒」，不過以往都是排第二、第三位多。她上周四（20日）已經到場「擺櫈仔」排隊，但不時要到場現身，「一日騰幾次」。今次借庫，她就祈求「世界和平」，又盼「個個人搵到食」、「香港樣樣順順境境」、人人「有工開」及身體健康。

市民祈求財源廣進 一旁的黃先生昨早5時許起床，坐第一班巴士到場排隊，笑言「我做唔到兩、三日前到」。他提到，以往借庫曾經試過「排足一日」，而現時的安排加入派籌機制後就比較完善，昨早約11時許收到籌後他亦去了吃飯及休息。談到心願，他今年就希望財源廣進，早日「上岸」，「早啲唔使撈、唔使咁苦」，亦祈求身邊人及自己身體健康。對於借庫金額，他就表示無所謂，「（借得）多我又開心」、「（借得）少我又開心」。

不少市民到場購買祭品。 黃婆婆