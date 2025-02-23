體育園開幕禮 黃牛炒飛瘋潮 補鑊揚言出招

亂象揭發已久 何時禁絕束手 啟德體育園將於本周六（3月1日）正式開幕，開幕禮的8,500張門票日前在開售約半小時便售罄，隨後網上二手交易平台疑現「黃牛票」，有換領券疑被人開價1,800元放售。文化體育及旅遊局表示，已就炒賣情況聯絡執法部門，當局會採取行動。而啟德體育園昨日則舉行全運會手球（男子）項目測試賽。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日出席電台節目表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，已就有關情況聯絡執法部門調查，現正研究行動細節，暫時不會透露。她續稱，當局提供的電子換領券需要再兌換成門票，現時不會有門票在手，重申門票以實名換領，呼籲市民小心防騙。她又稱，若市民以高過票面價值搶購門票，只會助長「黃牛」出現，但如果換票後，想給予更想到場觀賞的家人，則沒有問題。

談到體育園開幕後的人流管控，羅有信心，指啟德體育園的所有人流管制及場地使用演練已結束，3個場館同時開放的大型演練亦已進行兩次涉及6萬人，均效果良好，八成觀眾離場後到達港鐵站，可以乘第一班列車離開。

錄影片段 延後3小時播放 至於當日傍晚6時半舉行的開幕禮，會在當晚9時半在4個免費電視台錄影播放，她指開幕禮舉行時，很多市民仍未回家或有其他活動，錄影播放可令更多人收看。開幕表演方面，羅稱，當日表演嘉賓有不同年齡層的唱家班和演藝巨星，至於會否有新增嘉賓，她稱仍在努力中，現時要繼續「賣關子」。

測試賽觀眾促改善指示牌 此外，第十五屆全國運動會手球（男子）項目測試賽昨起一連兩日會在啟德體育園的體藝館舉行。昨日的賽程為江蘇隊對廣東隊，以及香港隊對澳門隊。前來觀賽的觀眾表示，由於自己是帶小孩來觀賽，需要照顧小孩上洗手間，希望場館內的指示牌和進場流程能較其他場館更為清晰。參賽選手的家屬表示，手球比賽場地一般位於室外，此次在室內舉行則避免了日曬雨淋，也期望球員們能在新場館有更好的發揮。