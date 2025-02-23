現金津貼6月到期 劏房戶冀恒常化

【本報訊】劏房支援連線（連線）早前向劏房戶展開調查，成功回收247份問卷，發現逾三成受訪劏房戶居住面積不足100呎，呼籲政府將於今年6月到期的現金津貼試行計劃恒常化，以更好地支持基層家庭。

近4成蝸居百呎以下 連線昨日公布的調查顯示，92.1%受訪者居住於私人樓宇劏房，其餘是工廈劏房、板間房及閣樓單位等不適切居所。24.5%受訪者居住面積在81至100呎，12.2%在80呎或以下，即共36.7%受訪者居所在100呎以下。收入方面，有62.2%受訪者入不敷支，當中有人6.7個月均入不敷支，部分家庭更長期負債，平均欠債為76,536元。

連線指，當局向符合條件的輪候公屋人士推出現金津貼，試行計劃今年6月結束，連線認為計劃一定程度上緩解了受助者的租金壓力，但津貼金額仍顯不足，且覆蓋範圍有限，許多非長者單人申請者和輪候公屋不足3年的家庭未能受惠。

居於觀塘的何女士表示，自己家庭已輪候公屋滿3年並開始領取津貼，但每月的各項開支需逾1.2萬元，希望政府能延長計劃。非長者單人申請者阿敏已輪候公屋15年，每月租金和水電費接近收入的一半，生活十分拮据，認為現金津貼試行計劃十分需要擴展至非長者的一人申請者。

連線促政府將現金津貼計劃恒常化，並擴大至非長者單人申請者及輪候公屋不足3年的家庭。同時，建議根據差餉物業估價署的租金數據調整津貼金額，以更好地補償公屋輪候人士的額外住房開支。連線強調，現金津貼計劃對基層家庭至關重要，不僅能緩解租金壓力，還能改善兒童教育和家庭生活質素。