促進安全意識 嘉許傑出載客運貨司機

【本報訊】港九勞工社團聯會日前舉辦「第二屆傑出職業司機嘉許計劃」頒獎典禮，表揚客車及貨運車中表現卓越的職業司機。勞聯指，交通安全是社會共責，而職業司機是這條鏈結的核心齒輪，期望活動能够讓業界從業員及市民大眾共同重視交通安全的價值觀，讓「安全意識的培養需滴水穿石」。

須兩年內未被扣分及面試 傑出職業司機嘉許計劃分為兩大組別：客車組與貨運車組，活動吸引不少職業車司機參加，參賽者需通過兩階段評選：首先以自述形式分享在安全駕駛、遵守交通規則及用心提供服務方面的職業生涯經歷，包括但不限於「兩年內無交通違規扣分、停牌或超速記錄」之門檻；其後由評審委員會進行面試，綜合專業技能、服務態度及安全意識等指標。

勞聯主席兼議員林振昇表示，職業司機是城市交通的骨幹，其專業與安全意識直接影響公共福祉。今次計劃不僅是表彰優秀從業者，更盼提升行業形象，推動社會關注司機權益與職業尊嚴。

運輸及物流局副局長廖振新則表彰交通運輸行業中表現卓越的職業司機，同時鼓勵業界工友持續提升專業服務水平，秉持以誠待人的服務精神，他指出，香港道路交通負荷繁重，職業司機需長時間在道路上執行駕駛任務。