創業展才能 24載僅供千個殘疾職位

【本報訊】殘疾人士就業不易，社會福利署於24年前推出「創業展才能」計劃，為包括殘疾人士在內的服務對象創造職位，社署表示，截至上月，該計劃已批出逾1.7億資助，支援成立140個小型業務，提供逾一千個職位。

迄撥出1.75億資助 社署助理署長吳偉龍昨日出席匡智會屬下社企開幕禮，他致詞時指，截至上月，「創業展才能」計劃已批出1.75億元資助，支援非政府機構成立140個小型業務，涵蓋飲食、零售、汽車美容、清潔及盲人按摩等，累計創造1,430個職位，當中七成職位專為殘疾人士而設，換言之為殘疾人士提供超過1,000個職位。他期望透過各種社企，讓殘疾人士發揮潛能，並呼籲各界繼續支持社企。

據介紹，社署獲政府撥款5,000萬元，在2001年9月開展「創業展才能」計劃。社署利用有關撥款作為種子基金，以鼓勵更多非政府機構開設小型企業/業務，確保殘疾人士可在經細心安排而且充滿關愛的工作環境中，真正就業和發展潛能。

在2012年，政府向「創業展才能」計劃注資一億元，藉以為殘疾人士創造更多就業機會。至2017年，政府再額外注資一億元，以支持計劃持續推行及擴展。