上月375宗強積金投訴 近9成涉僱主欠供款

【本報訊】強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交文件，交代強積金制度的最新實施進度情況。今年1月，積金局共接獲375宗投訴，當中336宗是針對196名僱主，佔整體投訴個案90%。當中以僱主拖欠供款最常見，有328宗；其次是僱主沒有安排僱員參加強積金計劃，有98宗。對受託人或中介人或與職業退休計劃等有關的投訴有39宗，佔比10%。

同期勞工處接獲涉及強積金的投訴有54宗，該等投訴均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關，當中有5宗已轉介勞資審裁處/小額薪酬索償仲裁處仲裁；有3宗涉及僱主無力償債而轉介到破產欠薪保障基金；有46宗個案涉及的僱員，已在勞工處落案追討及正待調停結果。

逾3.3萬名僱主需繳附加費 至於積金局的執法行動，今年1月針對拖欠供款、以及提供虛假陳述，分別發出46張和兩張申請傳票。此外，33,500名僱主獲發供款附加費的通知書；14宗個案入稟區域法院，涉及627位僱員；118宗個案入稟小額錢債審裁處，涉及501位僱員；向清盤人/接管人申請追討欠款有30宗。