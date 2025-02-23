屢揭剝削外勞醜聞 擬加強監管代理人

4要求新增 釐清總承建商分判責任 本港多個行業有人手荒，需輸入外勞補缺，但有來港工作的外地勞工卻疑遭剝削。政府建議堵漏措施，立法會人力事務委員會明日開會便會討論加強保障外勞權益，新措施包括總承建商或分判商聘用的「代理人」提出4項新要求，包括釐清總承建商及分判商責任、禁止招聘代理人向外勞收費、分割代理人職能，以及要求總承建商指派高層專責監督。相關額外要求適用於「建造業輸入勞工計劃」第6輪（申請期為去年10月）及以後獲批的個案。

根據當局提交的文件，發展局稱留意到早前懷疑外勞遭受不公平對待的個案，涉及總承建商或分判商聘用的「代理人」，故於「建造業輸入勞工計劃」下新增4項要求，若總承建商及分判商違反新增要求，發展局會對其施加行政處分，及在有關工程的表現評核中反映其違規行為。

代理人不得向外勞收費 根據政府構思，新措施包括總承建商及分判商須履行申請人及僱主的責任，確保委聘的「代理人」就外勞所作的安排均符合勞工保障要求，「代理人」亦須簽署相關承諾契約；「代理人」不得向輸入勞工收費；「代理人」若已負責安排住宿、膳食及交通等收費服務，不應再負責招聘及人事管理；總承建商須指派高級管理人員專責監督外勞的安排。

根據政府輸入外勞安排，2023年7月，政府推行「建造業輸入勞工計劃」，配額上限為1.2萬個，按季接受申請。發展局早前指，第6輪申請已完成審批，共批出7宗申請，涉及935個配額，工程項目主要為公營工程，包括醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目。當局續指，累計6輪申請，現時獲批而仍然有效的輸入勞工配額共有9,109個，較過往減少逾600個，主要是因獲批個案的相關工序已完結。第7輪申請已於本月3日截止，正按程序處理。

三跑工程頻涉勞資糾紛 今次堵漏措施與早前多宗外勞疑被剝削的抗爭有關，去年11月28日啟用的機場三跑系統，就被揭有多宗勞資糾紛。有多名三跑工程的外勞曾投訴遭剋扣薪金，其後廉政公署於去年9月及12月落案起訴一名及兩名涉嫌向輸入勞工收賄人士，並正通緝其他涉案人士。其中一名被告於去年11月20日，承認向10名外勞收賄共約5.4萬元，違反《防止賄賂條例》，判入獄17個星期。

去年11月，機場三跑項目有約50名從事混凝土工種的外勞，懷疑突然被承建商解僱，另有外勞指多個月來被公司剋扣薪金，佔薪金的一半。去年9月，觀塘聯合醫院擴建工程爆發外勞糾紛，有超過30名外勞抗議被管理公司濫收費用，部分工人之後接到通知被即時解僱。經發展局介入後，總承建商及分包商承諾不會解僱涉事外勞。