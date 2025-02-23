財赤撲水 獻計開徵數碼稅 公僕減薪更乾脆

向串流服務商收取 或轉嫁用家勿輕舉 政府周三（26日）便會公布新一份《財政預算案》，在約千億元財赤下，政府預告會以「節流」為主、「開源」為輔削赤。香港總商會建議政府向非本地數碼服務供應商，例如串流平台、遊戲平台等，徵收3%至5%的「數碼服務稅」，料每年可為庫房額外帶來30億元收入，但資訊科技界對這個已引入部分歐洲國家的措施劣評不少；而開刀對象為60歲以上人士的兩元乘車優惠，日前傳出「每日限8程、10元以上要兩折」的方案後，亦有學者及議員批評造成不公平現象，蠶食了居住偏遠及原本65歲以上者的福利，恐節省公帑不多，打擊面卻太大，促當局小心政策失焦。有市民則指，與其「整色整水」開新稅添亂，不如全體公務員減薪更實際。事實上，早前有學者計算，如全體公務員減薪10%，每年可為庫房節省150億元。

香港總商會總裁楊偉添昨重提該會建議的數碼服務稅，指向海外串流平台、遊戲平台服務商徵收約3%至5%稅項，預料數碼服務稅每年能額外為庫房帶來30億元收入。又指不少海外地方、國家亦有向本港公司徵收相關稅款，若港府加開此稅收，將可提供更公平的競爭。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，部分海外地區，例如英國本身亦有為免費電視台服務引入牌照稅、裝天線的稅項等，相關的款項會直接向服務使用者徵收，並正考慮未來擴至網上串流平台，例如Netflix等等，惟目前仍在構思階段。他理解政府在財赤下需要開源，惟若以類似英國的形式，市民「畀緊上網錢，仲要額外交稅」，恐怕方案難獲認同。

雙重徵稅 削對外資吸引力 香港電腦商會會董許健生就認為，本港奉行低稅率、簡單稅制，開徵數碼稅並非好的做法。他指出，雖然此做法或可保障本地企業，不過全球已步入數碼化時代，對公平性亦相當重視。又指海外公司來港營運，本身已經要交付部分稅項，若再雙重徵稅，做法並不公平，將影響本港對海外企業的吸引力，尤其本港正在積極發展數碼經濟，會令此方面發展被拖慢。議員吳傑莊亦指該稅項不適合香港的環境，尤其本港銳意發展國際創新科技中心，開徵此稅恐有不良影響。

另一個節流大政策是「兩元乘車優惠計劃」，政府檢討多時，日前傳出消息指初步方案會將計劃資格維持在60歲或以上人士，每人每月限搭240次，車費10元以上將按以兩折計算。香港大學榮休學者周永新認為，該計劃開支大增是受惠者門檻被調低至60歲，日前「放風」的新方案下，卻令65歲人士一起被削，這批市民或感不公道。他認為人口壽命延長，交通費上升，每人每月資助額卻不設上限，新方案未必能真正減少支出及控制增幅。又估計，部分較精打細算的長者或會把車資超過20元的車程一分為二，變相政府未能節省補貼，故建議政府長遠應考慮將門檻回復至65歲。

2蚊車「新方案」 涉製造不公 議員狄志遠出席電台節目時就表示，車資10元以上改為兩折計算，住在元朗、天水圍等新界地區的長者前往市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，令他們覺得不公平。而新方案下，平均每日限搭8次，他就認為很少長者每日會乘搭多過8程車，故有關措施對減少政府支出無實質效果。