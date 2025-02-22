龍七公：英雄變成狗熊 美俄爭切蛋糕

下周一便是俄烏戰爭3周年，近日美國和俄羅斯動作多多，又是展開停火談判、又說月底特朗普與普京會見面，特朗普一心扮演調停戰爭的關鍵人物角色，對烏克蘭總統澤連斯基卻沒有好臉色，一再公開批評他無能、獨裁，又說「很想推動烏克蘭選舉，他（澤連斯基）的民望太低了」，訓得後者無顏露面。看來美國大哥不但要澤連斯基割肉賠地、獻稀土償援助，還想要他下台讓座，還烏克蘭一個和平，從戰爭英雄到無能狗熊，澤連斯基的結局比烏克蘭來得更早。

俄烏停火磋商是世界焦點，美國寫劇本時，卻只與俄羅斯磋商，另一主角及歐洲被閒置一邊。大戲揭幕日是本月12日，特朗普與普京直接通電話後，克里姆林宮坦承其事，更有消息指，雙方通話約90分鐘，扣除翻譯佔用的時間，兩大領袖的實際通話長達45至60分鐘，可見雙方交換的意見十分具體。特朗普雖把他與普京的談話內容通知了澤連斯基，但後者卻指對停火協議一無所知，沒有烏克蘭參與的洽商或談判，都是無用的。但澤連斯基的意見有人理嗎？

美國國防部長海格塞斯12日已在布魯塞爾北約總部的烏克蘭軍事盟友會議劃了線，他指烏克蘭若抱着收復2014年俄羅斯控制克里米亞之前邊界的思維，根本不切實際，注意，這裏所說的是2014年的邊界。

隔了兩天，美媒再披露「雙普」對話內容，原來美俄的構思是，烏克蘭想收回3年前俄羅斯採取軍事行動前的疆土也不可能了，這裏指的是2022年2月24日前的烏克蘭版圖，現在烏東與烏南的四州，包括頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松與扎波羅熱的11.2萬多平方公里，佔烏克蘭國土約20%的土地已由俄羅斯實際控制了。

被割肉之外，特氏政府還有新要求，就是美國要求擁有烏克蘭50%的稀土礦產所有權，美國到底是做調停人還是分一杯羹者，大家看清楚了吧！澤連斯基這次反應快了，他一度表示烏國的礦業資源是國家的，日前改口了，說有興趣與美國達成投資烏克蘭礦產的協議，有關協議應反映烏克蘭的利益。這裏他還可以耍太極，但加入北約一事卻被送了個大檸檬。

加入北約夢碎 眾所周知，俄烏戰事的其中一根導火線就是烏克蘭要求加入北約，此舉勢把烏克蘭的邊境向美國及北約盟友開放，以抗衡俄羅斯，因此引發俄羅斯強烈不滿。誰知3年過去，澤連斯基心心念念加入北約的奮鬥目標竟忽然落空，北約秘書長日前遲來的「澄清」，說北約只是致力於烏克蘭的未來入盟，但從未承諾烏克蘭必然加入北約。

3年來，澤連斯基發動烏克蘭人民打生打死，血流成河，至今烏克蘭死傷枕藉，數以百萬人民棄家園逃難，舉國代價除了成全澤連斯基一度成為世界風頭人物外，烏克蘭卻嘗透人禍之苦。