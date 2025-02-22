撥亂反正：前朝亂派錢須撥亂反正

過往每逢預算案臨近，各界都會要求或猜測政府如何減稅減費、派糖派錢。將於下周三發表2025/26年度預算案則相反，大部分政黨、議員都反過來敦促、教導財爺如何開源節流、瘦身削支，實在奇怪。有人歸咎樓市下跌令庫房賣地收入大減，但更根本原因是政府自己「使大咗」，尤其是前朝政府，為了救民望、買民心而大慷納稅人之慨，有必要從速撥亂反正。

前朝政府在未經深思熟慮、政治上毫無準備之下提出修訂《逃犯條例》，引發黑暴風波，事件誰是誰非並非本文的討論主題。但前任特首為了挽救民望和討好部分攬炒派政客，首先於2019年施政報告大灑金錢，推出220項的所謂新政，當中包括提高公共交通費用補貼計劃的補貼比率（四分之一變三分之一）和金額上限（300元變400元）、調高在職家庭津貼金額16.7%至40%、向全港中小學及幼稚園學生每人派發2,500元現金的學生津貼恒常化等。

更甚者，在2020/21年度預算案出台前，前特首又「打尖」宣布推出10招紓困措施，包括大幅提高長者生活津貼金額並放寬資產上限、將2元乘車優惠擴至60至64歲人士、新增輪候公屋津貼、失業及開工不足生活津貼、逐步劃一勞工假與銀行假、推出劏房租務管制，以至承諾為低收入打工仔代供強積金（但從未兌現），似乎是派錢派到上癮。

結果現在大家都知道，政治問題不可能通過派錢來解決，黑暴風波最終是由中央出手制訂《港區國安法》來止暴制亂。前朝政府在黑暴期間的兩次瘋狂派錢措施，在該個年度的額外總開支估計已經超過300億元。更大問題在於部分所謂的紓困措施實為恒常福利政策，開支金額還會隨着人口持續老化而增加，禍害深遠，稍後再談。