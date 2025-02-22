橫眉冷看：追上中國只是夢

大抵是從10年前開始，就有西方評論者大肆宣揚，說中國與印度的龍象之爭，象會後來居上，世界製造業第一大國的地位，中國將逐漸被印度取而代之，但實際上又如何？我們不妨先讓數字說話。1995年，中國製造業佔全球份額的4.9%，在世界各國中位列第四；同年，印度佔全球份額為1.5%，排第十四。到2023年，中國所佔份額跳升到31.8%，印度則是3.2%，前者位居世界第一，後者則是第五。

由1995年到2023年，中間相距20多年，中印兩國的製造業都有長足進步，但中國的進步速度遠超印度。1995年，印度所佔份額，還能挨近中國的三分之一；到2023年，印度卻幾乎只有中國的十分之一。在這條賽道上，中印兩國的距離愈拉愈遠，大象發足狂奔，卻只能跟在後頭，吃飛龍去後捲起的灰塵。

也有論者認為，只要印度由現在起步，憑美歐國家的扶持，相信仍有機會從後趕上中國。然而，近日聯合國發表報告，名為《工業化的未來》，預計中國不論是現在抑或未來，都是世界製造業唯一的超級大國。目前中國製造業佔全球比例約為35%，估計到2030年，這個份額不跌反升，會升至45%。

雖然印度的人口已經超過中國，但不代表生產力也能勝過中國。世界變了，製造業不再單靠廉價而密集的勞工。印度的工人再多，可能也多不過將來的工業機器人。這些機器人24小時工作，年終無休，不會罷工，不需情緒輔導，名副其實是任勞任怨。如今中國機器人的科技水平位列世界第一，有了機器人，任何國家的廉價勞工，都不會再有優勢。前瞻未來，中國製造業的成本只會更低，品質只會更加優良，印度要想追上來，恐怕只是更遙遠的夢。