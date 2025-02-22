校巴掃欄剷路 7旬司機猝死

【本報訊】昨日清晨，一輛空載校巴沿馬鞍山錦英路行駛，期間懷疑失控，掃毀路旁鐵欄剷上行人路，年近八旬司機昏倒車內懷疑失禁，送院搶救後惜告不治。據悉，事主與妻子經營出租旅遊巴生意逾40年，扎根沙田為業界老行尊，初步不排除他因心臟病發猝逝。親友指他在事發一刻，把車輛剷上石壆及行人路，相信是避免車輛溜後釀成更嚴重事故，是「盡了司機應盡的責任」。

業界老行尊 有心臟病史 事發於昨日清晨近7時，該輛空載校巴沿馬鞍山錦英路駛至錦英苑對開，懷疑失控撞向路旁鐵欄，左車頭剷上行人路，姓楊（78歲）司機昏倒車內，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。救護員接報趕至，發現楊翁昏迷，遂即場替其急救並由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜至7時31分被證實不治。現場所見，校巴司機位留有水漬，不排除楊翁暈厥後懷疑一度失禁，警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因；至於事主死因則有待驗屍確定。

據了解，懷疑猝死司機楊樹洪，早年從事三行工作，後來改行與妻子經營旅遊巴出租公司逾40年，生意一直扎根沙田區，是業界的老行尊，高峰期打理10多輛旅遊巴。疫情前，楊翁因心臟病退下火線，生意交由兒子打理，有時他會客串「開番一轉車」。楊翁早前心臟曾經通波仔，但一直有定期覆診及服藥，上周始見過醫生，當時未見異樣。

據悉，昨晨楊翁擬開車往接保母，然後接載學生上學，詎料途經錦英路上斜時出事，旅遊巴剷上左邊石壆停下，有親友估計他為免旅巴溜後造成更嚴重事故始剷上石壆，是「盡了司機應盡的責任」，初步不排除他心臟病發不幸離世。