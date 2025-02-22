要聞港聞

天降玻璃樽 砸爛警車

警車車尾擋風玻璃碎裂。（吳鎮興攝） 警車車尾擋風玻璃碎裂。（吳鎮興攝）
警車車尾擋風玻璃碎裂。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日中午約12時半，上環文咸東街105至107號近利文商業大廈，有玻璃樽突然從天而降，擊中一輛停泊於大廈對開的警車，導致車尾擋風玻璃碎裂，幸事件中無人受傷。駕車警員通報上峰，同袍到場圍封現場，經查看四周環境後，暫未能確定玻璃樽從何處飛墮而下。執法部門把案件列作「高空擲物」，暫未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者