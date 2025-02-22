天降玻璃樽 砸爛警車

【本報訊】昨日中午約12時半，上環文咸東街105至107號近利文商業大廈，有玻璃樽突然從天而降，擊中一輛停泊於大廈對開的警車，導致車尾擋風玻璃碎裂，幸事件中無人受傷。駕車警員通報上峰，同袍到場圍封現場，經查看四周環境後，暫未能確定玻璃樽從何處飛墮而下。執法部門把案件列作「高空擲物」，暫未有人被捕。