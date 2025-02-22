天水圍搗製毒村屋單位 檢41萬貨3人就逮

原料合成太空油 供屯門元朗出售 執法部門早前根據線報及經調查後，前日掩至天水圍錫降村一幢目標村屋，搗破一個太空油製毒工場及毒品分銷中心，檢獲懷疑太空油煙彈、依托咪酯等原材料及其他毒品，總值約41萬元。行動中，警員先後拘捕3名男女，懷疑他們把原材料加工製成太空油煙彈，再在本地市場販賣。其中一名被捕男子已被暫控兩項控罪，案件將於今日提堂。

前日上午，警員在天水圍錫降村一幢3層高村屋展開反毒品行動，期間在村屋外截查一名形迹可疑男子，把他帶返屋內搜查，並於單位內檢獲約560毫升懷疑液態依托咪酯、12粒懷疑太空油煙彈、約1.3公升香味甘油、約500克懷疑氯胺酮（俗稱K仔）及約60克懷疑卡西酮（俗稱喪屍藥）。此外，單位內藏有大批用以製造太空油的工具，包括量杯、煲、針筒、電子磅及大量未用煙彈殼。

工場營運約1個月 警員經初步調查後，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」，拘捕該名37歲男子及屋內一名64歲男子，其後再在區內以同樣罪名，拘捕另一名31歲女子，3人分別報稱無業及任職文員。初步調查顯示，涉案製毒工場營運約一個月，被捕人士懷疑把香味甘油加入液態依托咪酯製成太空油，再以針筒將其注射入煙彈殼內，估計檢獲的物料可製成逾300粒太空油煙彈，連同其他毒品總值約41萬元。

1男控2罪今提堂 該名37歲被捕男子將被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件將於今日在屯門裁判法院提堂，其餘兩名被捕人士則獲准保釋候查。執法部門相信，該批毒品原本主要供應元朗及屯門區，今次行動已堵截毒品流入市面。

港府在本月14日立例將太空油列為毒品，以提高刑罰及阻嚇作用。直至本月19日，除了本案之外，執法部門已偵破15宗相關案件及拘捕20人，其中3人為21歲以下的青少年。