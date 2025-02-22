訛稱獲教局支持 「基輔院校」涉詐

【本報訊】本港欲發展國際教育樞杻，網上竟出現疑屬詐騙的「大學」。教育局昨日呼籲市民提高警覺，提防一間名為「基輔國立經貿大學（香港校區）」的機構，該機構的網頁訛稱獲得「香港教育局」的支持，並附有連接至教育局網站的超連結，該網頁又指，烏克蘭總統澤連斯基是其傑出校友，但澤氏實為基輔國立經濟大學畢業生。教育局指嚴正澄清與該機構沒有任何關係，並已就事件向執法部門報案。

觀塘「校舍」 實為商廈 根據上述聲稱「大學」的網頁，「基輔國立經貿大學（香港校區）擁有17幢宿舍和學院，以及位於大學附近的3個住宅區的非宿舍大樓。」惟網頁展示的地址卻是觀塘區觀塘道398號，實為商業大廈嘉域大廈。另外，網頁亦聲稱，香港本地學生每年的學費為44,500元，與教資會資助大學的資助課程於2025/26學年的學費同價。

另外，翻查網頁上的管治架構，「校園校董會主席」為「朱智勇教授」，「校長」及「副校長」則分別為「王興濤教授」及「關永傑教授」。

而聲稱獲「香港教育支持」的展示中，除列出香港教育局外，亦包括香港添翼基金會，而根據該基金會網頁的簡介，添翼慈善基金為協助港漂融入香港的組織。