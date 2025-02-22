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跨部門荃灣掃黃 16內地女落網
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】荃灣區警員聯同入境事務處人員，早前根據線報及經調查後，於前日展開代號「嶺馬」的掃黃行動，在川龍街、兆和街、大河道、河背街一帶，拘捕16名內地女子（24至50歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被帶走調查，稍後將交入境事務處跟進。
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