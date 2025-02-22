走失鸚鵡腳鏈纏樹 消防拯救

【本報訊】昨日上午10時許，執法部門接獲市民報案，指自己飼養的鸚鵡意外走失，被困於粉嶺吉祥街3號對開一棵大樹。消防接報趕至，尋獲鸚鵡身影，隨即架起升降台小心翼翼靠近鸚鵡，初步相信其腳鏈被樹枝纏繞，消防員動用工具切斷部分樹枝，最後成功救下鸚鵡，經檢查後相信牠沒有受傷，遂交由主人帶走。

聞電單車引擎聲 受驚離家 據主人麥先生指，鸚鵡「波波」早前由其友人飼養，約半年前友人移民，遂把鸚鵡交由他代養。兩日前麥先生準備把「波波」由籠子放出，擬騎乘單車載其外出散步時，附近突然傳出電單車引擎聲，令「波波」受驚不慎走失。麥先生擔心牠走失期間三餐不繼，又害怕牠被壞人捉走，於是在區內一帶張貼尋鳥街招。

直至昨日上午，有途人行經上址時，乍聞附近傳出「爸爸」叫聲，初時誤會有幼童被獨留家中，遂通知附近保安員了解。保安員循聲查看後，發現鸚鵡被困樹上，於是根據街招資料聯絡麥先生，麥生得悉「波波」現身，隨即趕往現場了解並報案求助，並感謝尋雀的街坊及消防的協助。