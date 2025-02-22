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七人車過熱自焚 司機逃生

七人車車頭起火，火勢猛烈。 七人車車頭起火，火勢猛烈。
七人車車頭起火，火勢猛烈。
【本報訊】前日晚上近10時，一輛七人車沿八鄉八鄉路行駛，當駛至近大欖隧道收費廣場時，機器疑因過熱致車頭起火，司機見狀慌忙離開車廂，並且報案求助。隧道職員得悉後，隨即召水車拖喉灌救，未幾消防趕至把火勢救熄，事故中無人受傷，至於火警原因有待進一步調查。
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