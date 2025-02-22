東呼即應：巴士堆滿垃圾 告示：勿怨冇新車搭

【本報訊】有的人為了減壓會吃朱古力、餅乾、薯片之類零食來慰藉自己，讓自己開心一些，但進食都要看場合，在不合適的地方進食便神憎鬼厭了。《東呼即應》留意到網上流傳一張相片，有巴士車廂堆滿垃圾，車窗貼告示批評扔垃圾者「沒有教養」。另紅磡有中年婦在馬路邊餵野鴿，網民擔憂野鴿只顧搶食，會被車輛輾斃。

網傳照片顯示，一輛巴士車廂擺放輪椅的位置出現大堆垃圾，車窗上貼有一張手寫標示，指屯門有屋邨居民亂扔垃圾，批評是「低劣行為」和「無教養」，又指「不懂珍惜新車廂，不要後悔無新車坐」。乘車時應顧己及人，不要在車廂內飲食和亂扔垃圾，就不會出現這類大字報公審垃圾蟲事件。

馬路餵鴿 好心做壞事 至於另一網上流傳短片也很離譜，有路人拍攝到一名女士在側揹袋中拿出飼料，在馬路邊偷偷餵野鴿，有網民說經常看到這名女子在紅磡餵雀，就算當面勸止，但對方根本不理，當人透明。另有網民認為她好心做壞事，曾目擊有白鴿為了搶吃馬路上的食物，而被車輛輾斃。

根據本港現行法例，非法餵飼野生動物或野鴿，可被處定額罰款5,000元，最高刑罰是罰款10萬元並監禁一年。