民主黨預備解散 政界：咎由自取

【本報訊】民主黨宣布成立小組預備解散程序，該黨主席羅健熙昨日承認決定比較急，但不便透露背後原因，又指外界可「各自理解」是否有難言之隱。政界對該黨將解散反應各異，葉劉淑儀在社交平台發文，指該黨已是窮途末路，結果乃咎由自取，與其「苟延殘喘」，不如及早解散。

民主黨中委會去年12月換屆，兩個月後卻忽然要啟動解散程序。羅健熙昨出席電台節目時解釋，換屆時還沒有解散念頭，近數個星期才開始討論，承認決定來得較突然。羅續指，明白各界對解散一事感到疑惑，但未必能向公眾說明太多。

該黨前主席劉慧卿則稱「不太想支持」解散決定，但現時不少民主黨人正坐牢，「很多事情要想」，她又稱，黨友和公眾想知道這幾天發生了甚麼事。

葉劉淑儀則在社交平台發表「我對民主黨解散的感想」，指過去二十多年無論作為官員或議員，她一直目睹民主黨成員在議會內外不斷製造麻煩；破壞社會秩序、癱瘓議會運作，該黨後來更愈演愈烈，成為「逢中必反」的亂港分子，因此我對他們近年不斷流失支持者、在當下社會失去代表性，一點也不感到意外。現時該黨已是窮途末路，及早解散，撇脫點畫上句號，成員還可早日尋找新出路。