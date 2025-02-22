坐開篷巴探大熊貓孖寶 車廂巧遇萌趣家姐細佬

【本報訊】港產大熊貓龍鳳胎亮相後掀起熱潮，城巴與海洋公園昨宣布合作推出主題開篷巴士「熊貓環海號」，乘客可於巴士上巧遇「家姐」、「細佬」及家庭成員，並與它們打卡。「熊貓環海號」將於今日起於觀光路線H1、H2及H2K行駛，貫穿九龍及港島北岸，3月中開辦兩條新路線，途經海洋公園及淺水灣等南區景點。

車頭全玻璃天幕 亞洲首架 「熊貓環海號」會印上四大兩小的大熊貓造型，相信是大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，以及盈盈、樂樂、安安和可可；車廂與座椅背亦貼上大熊貓的造型照，例如在機動遊戲之中吃竹葉，亦設置全亞洲首個開篷巴士車頭位置全玻璃天幕，方便乘客在下雨期間亦能看到沿途景色。

巴士首階段於觀光路線H1、H2及H2K的懷舊、文化及夜賞路線行駛，主要往來尖沙咀至中環，貫穿九龍及港島北岸；下月17日起則會在新開辦的「H3及H4海岸之旅」運作，穿梭中環至赤柱，途經多個主要旅遊景點，例如海洋公園、香港仔、淺水灣及赤柱，亦會到堅彌地城新海旁，每程車費47.6元，與其他觀光巴士路線相同。

城巴助理營運總監馬詹唯表示，觀光巴士外觀和設施良好，在受深圳居民赴港「一簽多行」等帶動下，上月客量按月多30%，會繼續投放資源開拓機遇。城巴又說，旅客將可乘搭新路線前往海洋公園探望大熊貓一家，形容「享受雙倍熊貓觀光體驗。」