支聯會顛覆政權案 何俊仁或認罪

【本報訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，將於高院審理。案件昨進行審前覆核。庭上透露，何俊仁或會改變答辯意向，改為認罪。法庭原本排期今年5月開審，但顧及主審法官正審理的案件的進度，審訊須延期至11月才展開。法官形容這是「鐵定」的審期，無論如何屆時都會開審。對於審期一再延後，法官坦言感抱歉及遺憾。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲，工會幹事）、何俊仁（71歲，律師）及鄒幸彤（39歲，大律師）。鄒沒另聘律師代表。4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪，控罪橫跨2020年7月1日至2021年9月8日。

李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。高院早前排期於2025年5月6日開審。不過，法官昨指，考慮到現正進行的其他審訊進度，原本審期已變得不可行，現改為今年11月開審。另外，何俊仁代表大狀指，何有機會改變答辯意向，將會跟控方再聯絡，確定何會否改為認罪。辯方相信爭議承認案情的機會不大。法庭要求辯方在3月7日或之前，以書面形式向法庭及控方確認答辯意向。法庭另表示，打算不遲於9月中再召開審前覆核。

受黎智英案影響 延至11月開審 就着鄒幸彤撤銷公訴書及傳召專家證人作供的申請，控方建議提早處理。惟法庭表示，要在11月前再覓日子頗困難，決定在11月3日先處理上述撤銷公訴書申請；至11月11日本案正式開審，處理各被告正式答辯，及鄒幸彤傳召專家證人作供的申請。壹傳媒黎智英被控違國安主審法官之一李運騰不點名指，黎智英案件審期比預計超出約一倍，加上涉及文件眾多，打算在該案裁決後才開展本案審訊，對於審期一再延後，坦言感抱歉及遺憾。案件編號：HCCC 155/2022