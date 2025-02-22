發布煽動貼文獲刑5載 香港獨立黨成員申上訴許可

【本報訊】居於英國的葡萄牙籍男子，替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，被指屬該黨的骨幹成員，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨及要求廢除《中英聯合聲明》等。2022年他來港探親被捕。去年承認串謀煽動他人實施分裂國家罪，判囚5年。他不服刑期申請上訴許可，上訴庭昨開庭處理。申請方指，原審不應把國安法下最低刑期套用在串謀罪行，律政司不認同。上訴庭聽罷陳詞後，表示會在6個月內頒書面判詞。

上訴庭6個月內頒判詞 41歲葡萄牙籍上訴許可申請人黃煡聰，曾在香港任音樂教師。他承認於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。原審法官練錦鴻批評申請人利用社交平台宣揚港獨、扭曲歷史，妖魔化中國政府，將案件界定為「情節嚴重」，以監禁78個月為量刑起點，認罪扣減後，下調至5年監禁，即煽動分裂國家罪「情節嚴重」被告最低刑期。

申請方昨日指，串謀罪行有別於實質罪行，罰則也不同。例如謀殺罪犯必須判囚終身，但串謀謀殺則是「可處」終身監禁。申請方認為，國安法下的刑罰分級制，法庭固然可以參考，但不應強制套用於串謀罪行。事實上，泛民初選案中，4名承認串謀顛覆國家政權罪、被判為「首要分子」的被告，只有戴耀廷被判囚10年，即「首要分子」最低刑期，區諾軒、趙家賢及鍾錦麟的最終刑期均低於10年。因此，申請人應獲全數認罪扣減。另外，申請方指，申請人的言論屬天方夜譚，貼文沒有受到很大關注，力陳量刑起點屬過高。律政司一方則認為，國安法立法原意是想串謀罪行與實質罪行一致量刑；重申當國安法跟本地法例有衝突，應以國安法優先。案件編號：CACC 92/2024