港鐵派定心丸 遇大型活動加密班次應對人流

【本報訊】啟德體育園即將開幕，各方都為體育園正式運作而最後衝刺。港鐵表示，已在啟德站與宋皇臺站中增加了過百項指示，客流管理方面也有優化，遇有大型活動時，會根據實際情況增加列車班次，最快兩至3分鐘一班車。早前的幾次演練中，公司一直與各方保持溝通，相應調整了乘客資訊、客流管理等。

啟德宋皇臺站增逾百項指示 港鐵公司營運及本地鐵路總管李婉玲介紹，啟德站與宋皇臺站中增加了過百項指示，如車站大堂的資訊顯示屏和月台轉乘資訊海報。

這些顯示屏在體育園舉行活動前，可向乘客提供活動時間表，及當天車站實施客流安排資訊；當有活動進行時，則會提供乘客資訊，協助乘客往返園區。而轉乘資訊海報則方便不熟悉香港鐵路線的乘客了解轉乘安排。

客流管理方面也有優化，車站的閘機支持雙向調節以疏導客流。港鐵還會對人流高峰進行預測，在人流前往啟德體育園時將閘機大多調整為出站，回程人流多時則將閘機反之調整成進站為多。李婉玲續指，舉行活動時，公司會與政府及有關各方協作，安排分流加快乘客進站，同時也會對車站進行分區管理以分散客流。

對於附近居民的安排，李婉玲表示，會透過MTR Mobile向經常使用啟德站和宋皇臺站的用戶推送資訊，讓他們能提前知悉相應安排，同時也會通知附近屋苑管理處，告知附近居民之後的安排。李還表示，港鐵會靈活調配調節車站客流管理安排，車站會因應實際情況，若離場人潮不算多，接近體育園的啟德站D出口，未必需要實施單向安排，其他乘客可繼續出站。