體育園開幕禮門票公售 網上即現炒黃牛

兩張索$3500天價 議員警告小心有詐 啟德體育園將於下月一日開幕，開幕禮的8,500張門票昨早開始發售，但開售約半小時已告售罄，當局雖然規定要實名購買換領券，惟網上二手交易平台Carousell昨立即有疑似「黃牛」票，兜售門票的貼文不只一個，大部分雖然叫價仍是10元，卻叫人自行出價，有人更開價3,500元出售兩張門票，平均一張1,750元，是原價的174倍。亦有人聲稱其轉售的門票為「內部票」。亦有人以1,200元徵收3張相連門票，平均400元。

開幕禮的表演活動以3面台設計，能提供3.36萬張門票，不過，當中僅4分之1、即8,500張門票公開發售。昨早10時，城市電腦售票網開始發售，每人限購兩張。

假設每人均買兩張門票，便只有約4,250人能夠搶到飛。昨早10時開售一刻，便有超過兩萬人在網上排隊，最高峰時顯示有逾13萬人等候。至10時35分，網頁顯示門票已經售罄。

原價$10 部分自稱「內部票」 搶票行動完成未幾，Carousell已有出售門票的貼文，有人將原價10元的門票，以3,500元放售兩張，部分則以1,000元放售一張，亦有人聲稱門票為「內部票」，開價880元兩張，成功放售的話每張賺逾400元；另有不少人公開徵求門票，較高價的以1,200元徵購3張相連門票，或800元徵兩張，亦有人聲稱想一家3口去看騷，以600元徵3張門票。

換領須出示身份證明核對 不過，大會昨天發售的並非入場門票，而是實名購買的換領券，購票者需在下周四至下周六（2月27日至3月1日）指定時間到體育園體藝館換領入場門票，屆時需出示身份證明文件核對身份。園方表明，若電子換領券的名字與身份證明文件不一致，會拒絕有關人士換領門票，且不設退款。換券後的入場門票會否採取實名制則暫未透露。

議員鄭泳舜稱，網上聲稱發售的門票可能為偽造或假票，過去也曾出現類似情況，提醒市民不要購買此類門票，以免承受不必要的風險。

未能搶飛、親身到場參與的市民只能等待在晚上9時半經免費電視台觀賞延後、經剪輯的轉播版本。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨再解畫，指不直播並非技術上不可行，而是希望製作團隊以最佳角度、最好剪輯，一氣呵成呈現當晚的演出。