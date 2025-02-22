不足1%港人外遊前作醫學諮詢

【本報訊】港人喜外遊，香港疫苗及旅遊醫學會昨日公布一項調查，指不足1%受訪者曾在外遊前作旅遊醫學諮詢，另外三分二受訪人不清楚哪些地方有疫情。醫學會建議市民從3個方向評估風險，若出遊地點風險較高，應在出發前做足保護措施。有醫生指，病毒及細菌合併感染會令病情更嚴重，如患者未即時獲得適當治療甚至會增加入院或死亡風險。

該項調查於2月在街頭進行，發現33%受訪者知道現時哪些地區正爆發疫情，但只有5%受訪者知道入境某些國家時需接種特定疫苗。另有多達85%的受訪者指，即便要到高風險的國家或地區旅遊也不會考慮接種疫苗。團體指調查反映港人忽視了旅遊醫學的重要性。

專家籲小心病毒併細菌感染 香港疫苗及旅遊醫學會會長梁家偉建議市民擬一個評估系統評估風險，主要包括即將旅遊的地區、個人健康以及可預防疾病作出評估，若風險較高，則可接種相應疫苗，如肺炎球菌、流感或呼吸道合胞病毒等疫苗，同時應準備合適的應急藥物以及做好醫療上的準備。

傳染病科主管孔繁毅指，一旦同時受流感病毒及肺炎球菌攻擊，患者臨床病徵會更嚴重，甚至增加入院或死亡風險。他指肺炎球菌是香港最常見引致肺炎及其他嚴重感染的細菌之一。本港約三成社區感染性肺炎個案都是由肺炎球菌引起。除引起肺炎外，還會引致鼻竇炎、中耳炎、腦膜炎及菌血症等嚴重感染，亦強調接種肺炎球菌疫苗的重要性。