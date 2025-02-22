港島東西聯網擬合併 外界憂礙求醫

【本報訊】當局計劃將醫院港島東聯網及港島西聯網合併為一個聯網，立法會相關委員會再開特別會議討論安排聯網規劃。衞生部門在會上解釋指，據推算港島2031年人口減少，或令各聯網的服務範圍人口分布不均。有議員擔心影響市民求醫，又指不應忽視人口老化問題，當局強調不會「殺院」。

推算人口將減少 當局計劃將港島聯網合二為一，維持九龍各聯網的劃界，衞生部門解釋，當局會因預期人口增長、分布及結構變化而重新規劃聯網。衞生部門指，未來港島人口將減少至約100萬人，隨着交椅洲人工島發展人口中心會向西移，但認為長者人口並不高於其他聯網服務地區。

衞生部門又表示，九龍人口增幅較輕微；新界人口將持續上升，認為未來全港各聯網的服務範圍人口分布不均。而為配合北都發展，政府於牛潭尾預留用地興建新急症醫院作旗艦醫院，提供約3,000張病床，當局會適時增設新界北聯網。

不少議員擔心聯網合併影響港島居民求醫，指即使港島人口減少，人口老化仍不容忽視。衞生部門指整合聯網不會「殺院」，指出將港島兩個聯網服務人口相加等於其他單一聯網，認為整合能提升效率。衞生部門又認為，港島人口老化、年輕人口較少，部分病例相對較少，影響服務質素及對醫生的培訓。