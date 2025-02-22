站外6旬漢昏迷倒地 港鐵否認拒借除顫器

乘客可自行取用 指職員已盡力協助 在上周五（14日）情人節，一名烏克蘭籍男子於港鐵荃灣西站外暈倒，最終不治。當日參與施救的休班醫護日前於網上發文，質疑當日曾向港鐵站職員要求借AED（自動心臟除顫器）急救，卻被職員指「唔喺港鐵範圍」，「唔關佢（港鐵）事」。發文者就此向港鐵投訴。港鐵昨回應指不存在拒借AED，又指求助人接觸站內人員前一分鐘，救護車已到現場。

一名自稱醫護人員的網民日前於社交平台發文，指情人節當日休班時，於荃灣西鐵站外的士站遇到有人倒下，當時已有人報案求助。他隨即為事主進行心肺復甦（CPR），並着男途人前往港鐵站內拿取AED。不過CPR進行了3輪，直至救護車到達，男途人才返回現場，並引述港鐵職員指，現場非港鐵範圍內，要派一名職員前來「了解咗先」，且未有攜帶AED。最終，他為事主做CPR直至救護員到場，事主仍未恢復心跳，並交回救護員處理。

貼主質疑，「人命黎（嚟），點解唔喺港鐵範圍就唔可以借機？」直指職員對突發事件警覺性低，並向港鐵投訴，並獲公司承諾會提高職員警覺性及教育職員如何處理突發事件。

執法部門證實，2月14日下午3時07分接報，指荃灣西站對開處有人倒地，到場後發現一名62歲持護照的烏克蘭籍人士暈倒，送往仁濟醫院後死亡。

港鐵回覆本報時表示，當日一名負責維修的職員於控制室門外收到求助，隨即陪同求助人進入車站控制室拿取AED。其時，求助人接報已有人員到場為病者施救，並折返現場，車站兩名職員亦緊隨其後前往跟進處理。公司又稱，翻查紀錄，求助人於當日下午3時13分在控制室外接觸維修部職員，而救護車抵達現場的時間為3時12分。

港鐵稱或溝通上有誤會 港鐵續說，事發過程時間短促，職員已盡力提供協助，又指處理事件溝通過程中，職員確認病者位置時，曾形容事發地點不在車站範圍，故可能引起求助人的誤會，重申在場同事已盡力由車站到現場協助，並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助。

根據港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。而荃灣西站內分別有3部AED，當中一部放置於大堂閘外，另外兩部分別放於閘內及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。