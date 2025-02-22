呃薪金學校款項共27萬 仁濟趙小前校長囚半年

【本報訊】一名政府資助小學時任校長涉嫌訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項，共逾27萬元，因此被廉政公署起訴。他早前承認4項欺詐罪，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官批評被告身為校長卻作出違反誠信的行為，案情嚴重，法庭不會考慮判處社會服務令。裁判官考慮被告認罪及其他因素，最終判處他入獄6個月。

訛稱無收到轉帳薪金 47歲被告陳奕鑫，是仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長。廉署發言人表示，校長作為學校領導人，絕不可在履行職務期間利用公事身份謀取私利。廉署一直以「三管齊下」的策略維護教育界廉潔，除了會繼續嚴厲執法，廉署亦為學校編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》，並為校長及教職員舉辦防貪講座，協助學校鞏固良好管治及廉潔文化。

案情透露，被告分別於2023年4月初及5月初先後向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉帳收到同年3月及4月的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共逾15萬元。他又於2023年5月至6月期間，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉帳方式收取該兩個月的薪金。此外，被告獲校方支付活動籌辦費用12萬元後，將款項存入其個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。案件編號：WKCC 4097/2024