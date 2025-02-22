收賄助逾30人受聘 三跑兩工頭監禁3個月

【本報訊】廉政公署早前分案起訴兩名香港國際機場第三跑道項目（「三跑」項目）分判商時任「工頭」，向逾30名建築工人收取賄款共約30萬元，以協助工人受聘，並且在廉署調查期間妨礙司法公正，指示工人報稱沒有提供賄款。兩名被告昨在西九龍裁判法院各被判入獄3個月。

官稱須遏非法回佣風氣 兩名被告分別是64歲的廖賢民，及47歲的蒙智獎。兩人分別為德鑄工程有限公司（德鑄）時任索具裝配工人「工頭」及時任木工「工頭」。裁判官余俊翔昨判刑時指出，建造業對香港十分重要，若不遏止行內提供非法回佣的不良風氣，此「行規」只會影響更多工人的利益。裁判官以入獄6個月為兩名被告的量刑起點，考慮到二人認罪，並助控方頂證另一名涉案「工頭」收賄，遂將兩人刑期均減至3個月。裁判官又頒令廖須向其時任僱主德鑄歸還15,500元賄款。

廖賢民早前承認一項串謀使代理人接受利益罪名。他於2020年9月至2021年3月期間應鄧國梁指示，先後7次代表對方向29名由他介紹入職的索具裝配工人收取賄款共約23萬元。廖賢民其後按二人的協議，保留當中約15,500元，並把餘下逾21萬元交給鄧國梁。蒙智獎早前則承認4項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益、一項串謀向代理人提供利益罪名；以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為。案件編號：WKCC 3134/2022、WKCC 1064/2023