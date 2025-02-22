財赤難逃削撥 港大冀可生存下來

部分儲備屬捐贈 無法用本金

當局曾指出，本地大學有財政儲備，應好好善用「私己錢」。張翔則表示香港大學以至整個教育界的確都有儲備，但其實這些儲備實際上是經過100年累積而來，其中很大部分已經有其計劃用途，以港大為例，正在興建許多建築。另外，張翔亦指出儲備當中有一部分是來自捐贈者的捐款或基金，用於支援教學及研究，捐贈協議早已承諾不可動用本金，最多也只可使用基金產生的3至5%利息，來支持教授、研究和學生，「這些每一項都是固定的，根本無法觸碰這些基礎資金。」