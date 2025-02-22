將軍澳上水兩工程 共批撥近14億

【本報訊】立法會財務委員會昨日召開會議，討論將軍澳第66區市鎮公園及公眾停車場、以及上水彩順街公眾停車場的工程項目，按付款當日價格計算，所需費用分別是12.08億元和1.602億元。財會主席陳振英表示，因早前工務小組委員會不建議財委會進一步討論，亦沒有收到至少3名委員聯名要求作進一步討論，因此按照小組委員會的建議，財委會不作進一步討論有關項目並付諸表決。結果在一人反對下，工程建議獲得通過。

涉建公園社福設施停車場 有關將軍澳的項目，建議在寶邑路和至善街之間，市鎮公園面積超過1.6公頃，設施包括園景花園、中央大道、有蓋廣場以及健身設施，而公眾停車場將提供455個公眾泊車位，供商用車輛、私家車和電單車使用，同時配備拼圖型自動泊車系統。

而上水彩順街的項目則結合上層公營房屋和社福設施，計劃提供2,400個公屋單位，並為附近的重型貨車提供近60個泊車位。

此外，內務委員會昨舉行會議，內會主席匯報與政務司司長的會面內容，引述對方指政府密鑼緊鼓籌備2025至26年度《財政預算案》，政府會繼續謹慎管理公共財政，同時推動經濟提速發展。又提及啟德體育園3月開幕後成為香港新地標，為推動香港作為盛事之都，以及受全球旅客歡迎的目的地注入新動力。