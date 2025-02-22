兩蚊車優惠 傳每月限用240程

【本報訊】巨額財赤下，港府擬調整「兩元乘車優惠計劃」昨有消息指，政府考慮的一個方案包括3項調整，即維持受惠者資格為60歲或以上人士，但限定每人每月使用優惠240次，即平均每日限搭8次，以及車資在10元以內繼續收取兩元，但乘搭車資10元以上者，則以兩折計算，即若單次車費為20元，乘車人須支付4元。有議員認為，向車費10元以上的受惠乘客收取兩折車資，既可減少補貼，亦能解決「長車短搭」問題。但是也有議員對該方案的成效有保留，期望政府公布更多資料。

擬兩折計價 遏「長車短搭」 議員田北辰表示，交通費連年上漲，政府若要長期維持兩元乘車，補貼開支勢愈來愈高。即使把每程兩元升加至2.5元或3元，亦會增加爭拗必多，政府亦沒有勇氣去做。他指自己早前已向政府提交10元以上車資兩折計算的建議，其最大好處是日後交通加價，優惠金額可自動調節。

議員李世榮則對兩折車資的建議持觀望態度，他指政府企圖解決「長車短搭」問題，但兩折作為「分水嶺」的成效亦令人有懷疑，期望當局提供更多數據讓公眾評估，包括推行兩折的考慮數據等。

政府自2022年把兩元乘車優惠的合資格人士年齡由65歲下調至60歲後，近年開支倍增至上年度近40億元，佔每年政府經營開支總額0.7%。政府早前強調，絕不取消年滿65歲長者可享兩元優惠，但明言社會有共識若整個兩元計劃不作修改，長遠而言在財政上「唔可行」。