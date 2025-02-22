「洗產地」規避禁令 柬進口日本牛肉飆升

【本報訊】日本和牛是馳名美食，據日媒報道，2021年該國出口牛肉量高達7,879噸，大部分均是和牛，2023年，日圓貶值及需求增加等影響，更令日本的牛肉總出口量上升至8,420噸。進口日本和牛最多的國家及地區多年來均是美國，近年卻一度被柬埔寨超過，兩地輸入的和牛均佔日本出口總量約16%，其次為香港、台灣，各佔約15%，歐盟則佔約9%。不過，日媒指，輸往柬埔寨的和牛其實是「洗產地」，然後轉往中國內地。

被揭發再轉運內地 早在2022年，日媒已報道，中國內地禁止進口日本牛肉，但內地居民的餐桌卻常見和牛等食材，其後發現進口途徑是由日本出口到柬埔寨，然後再迂迴轉往內地。不過，這種「洗產地」的做法持續兩年後便遭揭發，近年出口檢查收緊後，日本和牛出口往柬埔寨的數量亦開始下降。

除了柬埔寨外，日媒還發現2021年起，鄰近新疆的中亞國家塔吉克斯坦進口日本和牛的數量亦急增，2023年，塔吉克斯坦進口的和牛多達304噸，較2020年的進口量增加超過6倍。日媒估計料與進入內地的和牛迂迴取道另一條路線有關。