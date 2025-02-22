30噸和牛 圖運香港扮赴柬 避檢疫在日扣關

福岡3人落網 包括2華漢 日本警方發現有聲稱輸往柬埔寨的日本和牛，疑以沒經衞生檢查的途徑欲輸往到香港。福岡縣警方前日（20日）公布，當局日前以違反《關稅法》及《家畜傳染病預防法》為由拘捕3人，他們涉及假裝把約30噸、申報價格約2.4億日圓（約1,248萬港元）和牛肉出口至柬埔寨，實際卻在未接受必要檢查及取得相關證明情況下出口至香港，該批牛肉在日本被扣查。當地警方估計，輸往香港的和牛需辦理指定的衞生管理手續，疑犯或因和牛在海外需求旺盛，藉該途徑減低出口成本有關。本港海關表示，違反進口肉類規定，最高可被罰款200萬港元及監禁7年。

案情指，3名疑犯為福岡市早良區某貿易公司董事中國籍的孫永超（53歲）、另一間公司董事中國籍的王恩念（71歲）及其女兒日籍的桐山葉名（45歲），3人由2023年8月至10月串謀，在向門司海關（北九州市）申報冷凍和牛肉出口時，把目的地謊報為柬埔寨，實際在未取得出口檢疫證明情況下，把上述肉類出口至香港。

日媒表示，根據日本海關紀錄，直至前年的近5年內，由日本出口至柬埔寨的牛肉輸出數量，連同今次行動所檢獲的牛肉計算，共有50宗申報，即申報價格約為27億日圓（約1.39億港元）。

警方推斷，由於向香港出口和牛肉需在農林水產省指定設施辦理衞生管理手續，相反出口至柬埔寨則毋須辦理手續，一眾疑犯犯案目的與和牛肉在海外需求旺盛背景下，控制出口成本有關。

根據日本農林水產省的數據顯示，日本和牛近年人氣高企，在近10年內，出口到香港的日本國產牛肉輸出額大幅上升了4倍以上。不過，出口至本港的食品均有嚴格的衞生監管條件，例如肉類需要在符合衞生標準的國家級認定肉類處理場所作切割，然後提交「輸出檢疫證明書」才可以出口至本港。

去年港截走私和牛 拘5人 而據日本警方及海關所示，前年於東京的貿易公司，以及去年於兵庫縣的食品公司亦發生過同類事件。但由於今次涉事的3名嫌犯均否認犯案，故令案件的調查增加難度，至今真相未明。

翻查資料，香港海關曾於2024年9月2日，於香港西南面、南丫島以南對開海面截停並登上一艘快艇，當時該艇正駛向往內地方向，海關人員調查發現檢獲約10.1噸懷疑走私急凍和牛牛肉，估計市值共約2,100萬港元。快艇上5名年齡介乎22至36歲的男子被捕。