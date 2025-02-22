連續4個月攀800宗水平 個人破產呈請居高喊驚

【本報訊】本港經濟持續低迷，個人破產呈請個案連續4個月高企，徘徊於800宗。破產管理署指，今年1月破產呈請書有819宗，按年增加近9%；1月份的強制清盤呈請則有52宗，法院則發出58宗清盤令，無論按年或按月的增幅均超過一倍。

破產管理署的統計指，1月份收到破產呈請書819宗，較去年12月的781宗增加38宗，增幅近5%。較去年1月的753宗增加逾60宗，即近9%。而在1月法庭發出的破產令數量則有684宗，按月減少約23%，按年減少超過12%。

公司清盤令 單月增逾倍 公司清盤方面，該署在1月收到的強制清盤呈請書有52宗，較去年12月的57宗減少5宗，若與去年同月的67宗比較，按年減少22%。1月法院發出的清盤令數量達58宗，較去年12月的28宗大增逾一倍，亦較去年1月的22宗增加1.6倍。

翻查資料，除了去年2月及9月，破產呈請書宗數一度回落至648及650宗外，去年其餘月份每月均錄逾700宗破產呈請，而在去年10月、11月分別錄877宗及833宗破產呈請，變相最近4個月的呈請宗數都在800宗高位水平徘徊。