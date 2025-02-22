近80載寒暑世易 大型基建留保華足迹

【本報訊】保華建築1946年由車炳榮於上海成立，完成龍華機場、交易所大廈等工程後搬遷至香港。該公司上世紀50年代起參與興建多項政府主要工程，直至近年仍有參與香港大學黃竹坑宿舍、元朗淨水設施等公營及私營項目。

設附屬公司 研發建築科技 該公司上世紀50至70年代參與多項政府主要工程、大型交通運輸基建工程等，例如舊中區政府合署、石壁水塘、海底隧道、地下鐵路網絡建造工程等。而80至00年代，該公司承建不少大型運輸基礎設施，例如被稱為全球最長戶外電梯系統的中環至半山自動扶手電梯系統、東江供水工程及元朗污水處理廠工程。

千禧年起，該公司承接數碼港、貝沙灣一帶的商住項目，同期開展澳門市場，以及南丫島電力站擴展工程及廣深港高鐵西九龍總站(南)項目等業務。在2010年代，該公司參與旺角大球場改善工程、屯門西北游泳池等綠色建築，後來亦承接堅尼地城游泳池、南豐紗廠及澳門新濠影滙等公營及私營項目。另外，該公司於2019年成立全資附屬公司，進一步開拓建築科技研發。

該公司近年承建政府選定採用「組裝合成」建築法（MiC）興建的項目，包括西貢臨時檢疫設施工程及香港大學黃竹坑學生宿舍。而且該公司於2021年亦有參與可持續發展項目，包括元朗淨水設施、啟德發展區區域供冷系統，以及安達臣道中水處理廠工程。