財赤向長者抽刀 兩元乘車恐難保

新一份《財政預算案》下周三發表，在連續3年錄得千億財赤之際，高官早已表明必須開源節流。開源未見新招，節流也不見成效，向弱者抽刀似乎已成最簡單直接的選項。多名議員相繼指出，長者兩元乘車優惠惠及60至64歲群組，已偏離政策原意，必須削減甚至取消。

兩元乘車優惠計劃於2012年推出，旨在鼓勵長者及殘疾人士增加外出，減輕其經濟壓力，一直被譽為港府少有的德政。到了2020年，時任特首林鄭月娥公布將優惠門檻降至60歲，2022年實施。惟其後發現濫用情況相當嚴重，近年改以實名制的「樂悠咭」取替不記名的八達通卡，同時增加抽查，濫用情況始有所減輕，惟「長車短搭」問題依舊存在。

另一邊廂，隨着人口老化加劇，有關計劃的支出由2021/22年度的13.95億元，增至2023/24年度的40億元，預計本年度開支高達60億元。多個議員認為必須改變受惠年齡層，60至64歲應該取消或設每月車費上限。而港府亦曾經放風，希望公共交通營辦商增加補貼，但多個營辦商均表示經營困難，無能為力而予以拒絕。

以港府一向嫌貧愛富、政策向商界傾斜的慣性觀之，迫使公共交通營辦商作出補貼，肯定不可能奏效。而且早前高官落區大演親民騷，均「下巴輕輕」向長者承諾會繼續提供乘車優惠，剩下來最簡單的做法，就是向60至64歲群組開刀，削減甚至取消優惠。

本報訪問了正享用乘車優惠的基層長者，他們均反對改變優惠。當中一名62歲基層女士，需照顧中風行動不便的丈夫，包括接送丈夫往返深水埗日間康復中心。一旦取消兩元乘車優惠，對其打擊十分大。目前夫妻倆生活捉襟見肘，兩元乘車優惠能有效紓緩經濟負擔，要是回復正價乘車，便不可能經常接送丈夫往康復中心。此外，也有67歲仍要工作維生的長者，十分擔憂兩元乘車優惠調整後便無法繼續跨區工作，影響生計。

上述情況只是冰山一角，本港許多基層長者全賴兩元乘車優惠才能增加外出，包括到醫院覆診，要是取消，隨時造成連鎖效應。長者減少外出，不願覆診，至病情惡化才就醫，亦會增加公共醫療開支，可謂一損俱損。

誠然，財赤陰霾加上人口老化，兩元乘車優惠長遠將是難以負擔，但正因為目前經濟環境轉差，弱勢社群更需要政府資助。一味向長者開刀，推長者做財赤的代罪羔羊並不公平。政府在削減兩元乘車優惠的同時，官員、公務員、議員及受資助機構人員，是否也應一併減薪共度時艱？一味刻薄弱勢、闊佬自己，實在難掩悠悠眾口。

何況港府連對待過氣官員也十分慷慨，前特首林鄭月娥的金鐘辦公室即將搬遷，並要為新辦公室斥資裝修，卸任至今相關使費已達2,000萬元之巨。港府使錢大手大腳，絲毫不因財赤而慳住使，試問有甚麼理由只向長者抽刀！