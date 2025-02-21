龍七公：守護道德倫理 加強宣傳教育

筆者早前撰文批評美國新任總統特朗普的多項政策措施，指出美國在其治下，不論在政治外交、經濟貿易、環保減排，以至法治和司法等方面，都跟世界潮流開倒車，所謂的「美國優先」實為倒行逆施，應當受到譴責。

不過，亦有一項被部分人質疑為「倒退」的特朗普新政，筆者是頗為認同，就是他對傳統一夫一妻、一男一女婚姻制度的堅持，包括要求聯邦政府在官方層面只承認男性和女性兩種性別。其實這些都是相當基本的常識和常理，但偏偏近年有不少人忘卻了、混淆了、被歪曲了，導致美國等部分國家和地區近年出現種種社會敗壞、道德淪亡的亂象。

有人認為守護一夫一妻、一男一女的婚姻制度，就等同歧視不同性傾向或打壓人權自由，這明顯是偷換概念。首先，大家都知道人權自由亦並非完全不受限制，前提是不能夠影響到他人的人權和自由，以及破壞社會約定俗成的倫理道德觀念。

其次，筆者完全尊重一些心智成熟的成年人，在個人及感情生活方面作出不同的選擇，但並不代表其他大多數人、特別是政府，需要在政策上鼓勵、在資源上支持、在政府職位以至學位分配上優待，以及在法律上確立一些大部分市民都認為是有違道德倫理的行為。尤其在教育下一代方面，據報在美國的某些學校和教科書，連父母都不能直稱為「父母」，要改稱無分性別的「家長」；叫人做夫婦亦可能不正確，要改口叫做「伴侶」。對於心智尚未成熟，缺乏獨立思考和明辨是非能力，對兩性、婚姻等觀念一知半解的小朋友，這種教育會對其心智成長造成怎麼樣的影響呢？

政府帶頭 有所作為 特區政府近年在多宗有關向同性伴侶提供社會福利或公共服務的官司中敗訴，部分裁決不同法官之間亦有分歧。筆者並非法律專家，未能完全清楚箇中因由和解決辦法，但可以肯定會對社會的道德倫理造成衝擊。政府起碼需要在教育層面多做工夫，不能夠簡單一句說尊重法庭裁決和個人選擇，而完全無所作為。

筆者強調的倫理道德教育，不單止要從幼稚園及中小學層面加強，大專學界也需要着力，在校園內積極推動正確的男女關係與倫理道德觀念，而不是學生升上大學後便完全「無王管」。起碼校方不應該縱容、鼓吹，以至支持有違這些原則、底線的活動，有關做法跟維護學術自由、保障言論及思想自由並無衝突。

在社會大眾層面，就必須由政府帶頭去做，鼓勵及支持一些有助守護一夫一妻、一男一女婚姻制度的組織和活動，積極維護及宣揚正確的中國傳統倫理道德。官員們、議員們要公開講，時常講，不應因為擔心可能得罪一小部分人而封嘴避談，間接助長了一些歪風、歪理在社會及校園傳播，荼毒我們的青年。