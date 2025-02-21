撥亂反正：美國脫歐 英國更愁

昨日提到，法國總統馬克龍緊急召集歐洲國家領導人開會，商討特朗普決定離棄歐洲，自行與俄羅斯恢復交往及就俄烏戰事談判的新形勢。對於馬克龍建議成立歐洲聯合維和部隊（因美國反對以北約名義派軍），在俄烏停火後駐守烏克蘭，大部分與會國家都表明反對。英國首相施紀賢則表示已隨時準備派兵，但強調美國的參與是不可或缺，將於下周訪美時與特氏商討，聲稱英國可擔當美國與歐洲的溝通橋樑。

有分析指出，相對於歐洲大陸國家，美國「脫歐」對英國影響相對較小。其一是英國經濟偏重服務業，製造業、農產品和原材料出口較弱，與美國也存在貿易逆差，但金額較歐陸國家少得多，直接受美國關稅政策的影響較微，甚至可望像澳洲般獲美國豁免加稅。

但與此同時，英國的貨物及服務貿易嚴重依賴歐洲，其次為中國，若兩者受特氏新政影響而經濟轉差（現在已很差），英國也不會好到哪裏去。另一潛在影響是關稅政策對美元匯價和利率的影響，可能會令英國人擁有的大量美元資產貶值和增加企業的借貸成本，進一步打擊在脫歐後近乎零增長的英國經濟。

政治方面，當年英國決定脫歐，主要考慮包括移民問題和自恃與美國擁有特殊盟友關係。但是工黨政府對移民立場較前朝保守黨寬鬆，在早前的反移民示威大舉拘捕國內右翼示威者，引起特朗普的親信馬斯克強烈不滿，要求英國提前舉行大選，並表態支持施紀賢的右翼對手。

再者，特朗普已決定離棄歐洲，英國還有空間擔當橋樑或制衡角色嗎？特氏上任後首先會見的外國領袖，依次為以色列、日本，以至印度、約旦等等，排到現在才輪到英國，施紀賢還未明白嗎？