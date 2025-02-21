自成一家：特朗普不是張伯倫

特朗普繞過烏克蘭和歐洲國家，直接跟普京政府談判解決俄烏戰事，引起一眾盟友強烈不滿，有歐洲領導人甚至將特氏比作二戰時的英國首相張伯倫。張伯倫在二戰中一直秉持綏靖政策，希望以讓步換取德國的妥協，最終卻加速二戰的全面爆發，張伯倫也因此備受指摘。

雖然特朗普至今仍未揭示他的底牌，但綜合他之前的一些公開談話，華府提出的俄烏和平方案很有可能會包括：烏克蘭不加入北約、不恢復領土邊界，以及美國不提供安全保障。站在烏克蘭的角度來看，這些內容不但是向該國傷口灑鹽，更會壯大俄羅斯的野心，隨時日後再侵略烏克蘭甚至歐洲其他國家。

但特朗普是不是張伯倫，關鍵在於美國的所謂妥協會否助長普京的「侵略」氣燄。其實普京3年前對烏國發動戰爭，只是針對歐美對烏國申請加入北約大開綠燈而作出的防禦性還擊。若普京沒有希特拉建立帝國的野心，特朗普自然也不是張伯倫。他向普京稍微妥協，並不會重蹈二戰歷史的覆轍。

事實上，所謂的綏靖不完全等同讓步。俄烏戰爭至今打了3年，各方一味強硬無法解決複雜的地緣政治難題，需要大家採取更加務實的方法，尋找一條結束衝突的途徑。如果特朗普的方案能夠換取地區持久和平，這是值得肯定的務實外交。

說到底，特朗普再次執政後，一直基於美國優先理念調整外交戰略。他修補美俄關係，正是從美國自身戰略利益出發，認為過度捲入與俄羅斯的對抗並不符合美國利益，希望將更多精力集中在遏制中國崛起。過去3年烏克蘭滿目瘡痍，死了這麼多人，最後很有可能白忙一場，最大的原因在於烏克蘭和歐洲高估了自己在美國心目中的地位。