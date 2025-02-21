橫眉冷看：兩岸統一此其時也？

日前，美國總統特朗普在社交平台上發文，批評烏克蘭總統澤連斯基，說他只是個小有名氣的演員，卻不知天高地厚，在完全沒有勝算的情況下，竟然挑起俄烏戰爭，還把美國拖下水，至今已經耗費了美利堅數千億美元的援助資金。若然依此看來，侵侵是完全不同情烏克蘭，更把發動戰爭的責任歸咎於烏國。

以往很多人提出疑問，假如中國大陸以壓制台獨為名，以軍事手段統一台灣，特朗普治下的美國會否出兵支援台島？觀乎侵侵對烏克蘭的態度，這答案已近乎是板上釘釘，就是肯定不會。

海峽兩岸戰爭一旦掀起，依特朗普的作風，他很可能會在社交平台上發文說：「台灣總統賴清德長期梳中間分界的髮型，活像個油膩大叔，這樣一個人竟然不識好歹，日夜鼓吹台獨，才會招致解放軍來攻，這場仗台灣沒有勝算。賴清德當然希望我們出兵援台，但此舉會讓美國犧牲數以萬計軍人的性命，再賠上數萬億美元的軍援，到頭來也未必能濟事，我才不笨，為甚麼要蹚這渾水？」

自從中華人民共和國成立以來，現在應是解放台灣最好的機會，特朗普主政下的美國，會大規模出兵干預的可能性近於零。侵侵認為美國不值得介入俄烏戰爭，其中一個原因，是說美國和歐洲之間有大西洋分隔，歐陸的事情與美利堅何干？同樣道理，美國和亞洲之間更有太平洋相隔，海峽兩岸要是發生戰爭，憑甚麼要老美插手？

不過，話也得說回來，即使美國不會軍事介入台海，是否代表中國大陸就會馬上統一台灣呢？也不是的，畢竟現任中國領導人十分熱愛和平，若非到了最後關頭，相信北京是不會輕言戰鬥。