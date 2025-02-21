強詞有理：歐洲慌亂

美國和俄羅斯正商討結束烏克蘭戰爭之際，歐盟卻反其道而行，宣布對俄羅斯實施第16輪制裁，包括禁止進口俄羅斯原鋁，以及擴大針對俄羅斯「影子艦隊」油輪的黑名單。這未免太搞笑了，眼看戰爭結束在即，美國積極推動對俄關係正常化，歐盟反而祭出新一輪制裁措施，葫蘆裏賣的是甚麼藥？很明顯，歐盟此舉無非為了刷存在感，他們被排除於和談之外，只能用這種方式表示不滿，儘管他們明知對俄制裁沒有任何實際意義。美方已經明言，一旦美國撤銷對俄制裁，歐洲也必須跟隨，他們敢抗命嗎？

君不見，北約最近的新聞稿已不再使用「俄羅斯侵略」字眼，而是改用「烏克蘭衝突」，也不再提及繼續軍事支持或確保烏克蘭「勝利」。種種迹象顯示，這場戰爭距離結束已經不遠，北約也不得不改變口風，歐盟強硬又有甚麼用？法國總統馬克龍接連召集兩場會議，與歐洲主要國家領導人商討烏克蘭問題，卻沒有取得任何共識，說明歐洲國家方寸大亂，不知如何自處。英國聲稱願意派出軍隊進駐烏克蘭，不過是吹水罷了，以英軍那點能耐，也許只能對付阿根廷，豈能嚇唬俄羅斯。

也難怪歐洲國家如此焦慮和慌亂，美國不僅在烏克蘭問題上對他們毫不尊重，副總統萬斯在慕尼黑安全會議上甚至公開羞辱歐洲。有歐洲政客驚呼，「我們共同的價值基礎已經不再那麼普遍」。實際上，這個世界從來都是靠實力說話，拳頭夠硬才有發言權，哪有甚麼共同價值。有英國媒體將此次美俄談判比喻成二戰時美蘇英三強密室會談，不同的是，這次英國消失了，而當事國烏克蘭更是連旁聽的資格也沒有，叢林法則就是如此殘酷。

可憐之人必有可恨之處，歐洲最大的悲哀就在於沒有戰略自主權，一切只能任由美國擺布，美其名曰「盟友」，實際上就是附庸。拜登主政美國時，出於反俄反中的需要，表面上還能尊重歐洲，而特朗普則管不了那麼多，壓根兒沒有將盟友放在眼裏。此時此刻，相信許多歐洲政客都在後悔，後悔被美國綁上反俄戰車，尤其是德法等歐盟大佬。

當然，最應該後悔的是烏國戲子總統澤連斯基，為美國衝鋒陷陣，打生打死，到頭來被棄如敝屣，連國家資源也被美國侵吞。這個故事再次證明一個道理，後人哀之而不鑑之，亦使後人復哀後人也。