龍吟虎嘯：一盤散沙 無可逆轉

歐洲方面對特朗普把他們排除在俄烏停火和談之外非常不滿甚至憤怒，但他們沒有反省，就算美國「讓」他們參與「盛事」，很不團結的歐盟怎麼能夠達致統一的意見坐上談判桌呢？當前情勢緊急，特朗普和俄羅斯總統普京就要「二人分贓」了，歐方只能趕緊召開會議「作出應對」，先取得「入場券」再說。

於是德國慕尼黑安全會議後，自詡在歐洲有些「龍頭地位」的法國總統馬克龍，立刻召集歐洲主要國家領導人在巴黎舉行緊急會議，討論烏克蘭局勢和歐洲安全問題，為參與「停火和談」作準備，參加這次會議的有德國總理紹爾茨、英國首相施紀賢、意大利總理梅洛妮、歐盟委員會主席萊恩、北約秘書長呂特等。

美俄在俄烏戰爭問題上要談判成功，莫斯科有一個重要條件，就是不允許烏國加入北約，必須非軍事化，不允許烏國駐紮所謂「維和部隊」，而特朗普對此持開放態度，只表示美國不會派兵參與「歐洲維和部隊」，這實際上認可了俄羅斯的條件。可是，烏克蘭、歐洲一些國家對此咬住不放，非要歐洲派兵、美國派兵「維和」不可，他們一個勁兒地反對美俄把他們排除在外，就是要能參與談判「表達訴求，爭取利益」，這在「美國第一」、「美國優先」的特朗普看來完全是「添煩添亂」。

然而，歐洲方面很不爭氣的是，馬克龍好不容易把「各位大佬」攏在一起商量對策，他們在是否派兵「維和」問題上爭論不休，未達共識。紹爾茨認為，目前討論維和部隊的想法極不合適，而且為時尚早。波蘭等國表示，不希望在烏克蘭領土上留下軍事痕迹。施紀賢則稱，如果俄烏達成持久和平協議，英國準備派遣軍隊前往烏克蘭駐守，但是必須有美國支持。歐洲方面猶如一盤散沙，各持己見，拿不出一個統一意見，就算真讓他們參與談判，也是瞎扯淡。這正是歐洲的可憐和悲哀，無可逆轉也。